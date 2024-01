Israël : l'influenceur arabe israélien Yoseph Haddad pris à partie à Eilat

Yoseph Haddad, l'une des personnalités israéliennes les plus emblématiques, Arabe israélien qui plaide la cause d'Israël à l'international, a été pris à partie sur la promenade de la ville balnéaire d'Eilat.

Yoseph Haddad est arrivé à Eilat mardi pour donner une conférence aux habitants des localités de la bordure de Gaza évacués de leurs maisons. Alors qu'il marchait le long de la promenade, il a été pris à partie, selon lui, par trois hommes, Arabes israéliens, qui n'auraient pas apprécié sa présence dans la ville. "Deux d'entre eux ont craché dans notre direction et ont crié. Il n'y a pas eu de violence physique et les crachats ne m'ont pas fait mal, mais il était important pour moi d'appeler la police pour qu'ils retiennent la leçon. Un tel comportement est inapproprié et n'est pas acceptable", a-t-il déclaré.

Après l'incident, il dit avoir appelé la police, qui est arrivée rapidement et a proposé aux agresseurs deux options : passer la nuit en détention ou s'excuser. Les deux hommes ont demandé pardon à l'influenceur.

"Je peux dire que s'excuser est beaucoup plus difficile pour eux et porte davantage atteinte à leur dignité qu'une nuit en détention", a déclaré Haddad.

Il a ensuite écrit à ses 750 000 followers sur sa page Instagram: "Il est important pour moi de rassurer tout le monde - non seulement tout va bien, mais depuis hier à Eilat, j'ai vécu une expérience incroyable et je rencontre des gens extraordinaires, et ce petit incident n'a pas du tout affecté ma visite", a-t-il écrit.