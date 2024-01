"Comment j'ai brûlé le pont", la chanson de Ben Ronen et Tamar Samet, tuée le 7 octobre, devient un tube en Israël

La chanson était destinée à rester confidentielle. La création de deux amis artistes israéliens comme il y en a tant. Mais le destin en a voulu autrement. Après que la jeune Tamar Samet a été tuée par des terroristes du Hamas lors du festival de musique Nova, le 7 octobre, son ami Ben Ronen qui avait composé la chanson avec elle, a tout fait pour qu'elle passe sur les ondes.

Ronen, ce jour-là, combattait les terroristes sans savoir que Tamar était au festival. "C’est sur la route que j’ai compris ce qu'il s'était passé… Nous avons vu énormément de corps. Le lendemain, j’ai su qu’elle avait bien été tuée", raconte le jeune homme sur i24NEWS.

Après la mort de Tamar, et alors que Ben se bat à Gaza, la chanson de Ben et Tamar devient un tube en Israël : "Je voulais que tout le monde sache qu’elle était une artiste formidable, que tous les Israéliens sachent, entendent cet ange qui chante et qui nous a été pris". Ben Ronen se dit aujourd’hui "heureux" que la chanson marche. "Nous avions tous les deux un rêve, d’être entendus à la radio israélienne, c’était notre rêve".