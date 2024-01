Des milliers de coureurs attendus pour la 13e édition du marathon de Jérusalem, le 8 mars

Le 13e marathon de Jérusalem aura lieu le 8 mars prochain, comme prévu. Cette année, il sera dédié à "l'armée israélienne, aux forces de sécurité et aux équipes de secours", ont annoncé les organisateurs. "La force d'une société se mesure à sa capacité à poursuivre sa vie quotidienne face aux défis, ainsi qu'à son soutien à nos soldats dévoués qui combattent en première ligne", a déclaré Moshe Lion, le maire de la ville. La municipalité de Jérusalem a décidé d'organiser le traditionnel marathon comme prévu, "pour renforcer la résilience sociale pendant la guerre sur les fronts sud et nord".

Des dizaines de milliers de coureurs venus de tout le pays et des quatre coins du monde sont ainsi attendus, malgré la guerre en cours. L'inscription est gratuite pour les soldats de Tsahal, les forces de sécurité et les équipes de secours, y compris les réservistes qui ont servi ou servent dans la guerre. Les épouses et les enfants des réservistes qui ont servi ou servent dans la guerre bénéficieront d'une réduction de 50 % sur les frais d'inscription au marathon.

"Les habitants de Jérusalem sont enthousiastes et fiers de contribuer, même de manière modeste, à l'esprit collectif et au renforcement du moral national, en dédiant les événements du marathon de Jérusalem aux héros d'Israël. Nous espérons tous que la paix, la sécurité et la tranquillité reviendront rapidement dans notre pays bien-aimé", a déclaré le maire.

Le marathon est considéré comme l’un des plus beaux et des plus difficiles au monde. Son caractère unique vient d'un itinéraire qui comprend des monuments importants et historiques de Jérusalem, ainsi que des vues à couper le souffle dont le musée d'Israël, la Cour suprême, la résidence du président d'Israël, les murs de la vieille ville, le quartier arménien et la tour de David.

Les inscriptions au marathon sont ouvertes et proposent six catégories : Marathon complet (42,2 km), Semi-marathon (21,1 km), 10 km, 5 km, Course familiale (1,7 km) et Course communautaire (800 mètres).