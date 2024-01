L'ancien ministre et lauréat du prix Israël, Amnon Rubinstein, décède à l'âge de 92 ans

Amnon Rubinstein, éminent ancien ministre, professeur de droit respecté et récipiendaire du prix Israël, est décédé jeudi à l'âge de 92 ans. Il a marqué de son empreinte la politique, le monde académique et le domaine juridique en Israël.

Né à Tel Aviv en 1931 au sein d'une famille politiquement active dans le mouvement révisionniste, Rubinstein s'est distingué par son excellence académique et son service militaire. Après avoir été officier dans l'artillerie au sein de l'armée israélienne, il a obtenu un diplôme supérieur en économie et relations internationales à l'Université hébraïque de Jérusalem.

Miriam Alster/FLASH90

Rubinstein a continué ses études en droit, devenant avocat en 1957 et obtenant un doctorat à la London School of Economics en 1960. Il a ensuite enseigné le droit et a été doyen de la faculté de droit de l'Université de Tel-Aviv de 1963 à 1973.

En 1974, il crée le mouvement "Shinuy" ("changement") et rejoint la Knesset en tant que membre du Mouvement démocratique pour le changement en 1977. Il a occupé plusieurs postes ministériels, notamment ceux de ministre des Médias, des Sciences et de la Technologie, de l'Energie et des Infrastructures, ainsi que de l'Education, de la Culture et des Sports. En tant que ministre de l'Education, il a notamment approuvé les collèges universitaires régionaux et réduit le nombre d'examens requis pour le certificat de matricule. Rubinstein a aussi présidé des commissions importantes, comme la commission de l'économie et la commission de la constitution, du droit et de la justice.

AP Photo/ Anat Givon

Après s'être retiré de la Knesset en 2002, il est devenu doyen de la faculté de droit du Centre interdisciplinaire de Herzliya, avant d'en devenir le président. En 2006, il a été honoré par le prix Israël en recherche juridique pour son influence significative sur le droit constitutionnel. Rubinstein a également écrit plusieurs ouvrages académiques et littéraires, dont "From Herzl to Gush Amonim and Back", "Israel and the Family of Nations", "The Blanket" et "Route Number Five".