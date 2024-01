Israël : le secteur de la high-tech fait face à une vague de licenciements

La société d'énergie renouvelable SolarEdge d'Herzliya a annoncé qu'elle licenciait 900 travailleurs dans le monde, dont 550 en Israël. Cela s'inscrit dans le contexte d'une forte baisse d'environ 25 % des actions de la société depuis le début de l'année.

Solaredge est considéré comme l’une des plus grandes sociétés de la high-tech israélienne. La start-up, créée en 2006 et qui a développé une solution pour la gestion efficace du processus de production d'électricité à partir de cellules solaires, est devenue l'une des plus grandes entreprises israéliennes au monde en termes de valeur marchande.

Par ailleurs, le géant informatique HP licencie environ 50 de ses 2 500 employés en Israël. L’année dernière, l’entreprise a déjà licencié 100 salariés en Israël. Les licenciements seront effectués dans le groupe HP Indigo, dont le siège est situé près de l'Institut des Sciences Weizmann.

Les derniers licenciements s'inscrivent dans le cadre du processus de rationalisation annoncé au sein du groupe mondial HP il y a environ deux ans.

