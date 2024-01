La flore de la terre d'Israël dans l'art en l'honneur de Tou Bichvat

Les images de plantes et de fleurs ont toujours joué un rôle important dans l’art israélien depuis ses débuts. En effet, l’attrait intemporel du monde végétal revêt une signification unique. Des peintures de paysages et de jardins botaniques, en passant par les compositions de natures mortes et les portraits, la représentation de la flore locale constitue un marqueur distinctif de l'identité culturelle et nationale.

Pour célébrer la fête juive de Tou Bichvat qui aura lieu le 24 janvier, Tami Manor-Friedman, conservatrice en cheffe des beaux-arts du Musée d’Israël, a sélectionné une collection unique d’œuvres d’artistes israéliens représentant la flore de la Terre d’Israël.

Les œuvres de ce "bouquet israélien" tournent toutes autour des plantes locales et abordent avec délicatesse les thèmes du deuil et de la douleur.

Avec "Flower Field" (2005), par exemple, l’artiste Erez Israel a créé un champ de coquelicots à l’aide de perles de verre. Les coquelicots rouges de courte durée symbolisent la nature éphémère de la vie et ont d'anciennes connotations de mort, en particulier sur le champ de bataille. Opter pour des perles de verre accentue le sentiment de fragilité, tandis que l’indifférence de la nature renforce son essence tragique.

L’exploration par Moshe Gershuni du motif du cyclamen inclut des formes et des significations privées et universelles, avec la multiplicité du langage caractéristique de l’artiste – des feuilles et fleurs charnues en forme de cœur aux contours creux et appauvris, entre l’éruption d’Eros et le rappel poignant de Thanatos.

Les caractères de l’alphabet sont également présents dans "ShalomShalom" (1998), les peintures à l’huile et à l’acrylique de Larry Abramson. Dessinées comme des branches, des inflorescences et des racines de plantes indigènes de la Terre d'Israël, les lettres épellent le mot doublé pour "paix" en hébreu, faisant écho au concept dialectique d'Abramson de la paix comme démontage et construction, et aux paroles du prophète biblique Jérémie.

Cette année, la fête de Tou Bichvat a une saveur sombre en raison de la guerre en cours. Les champs qui ont été témoins des attaques meurtrières dans le sud d’Israël se préparent à leur floraison annuelle d’anémones. Dans l’esprit de renouveau de la nature que véhicule cette fête, Israël espère une année de croissance et de renouveau.

