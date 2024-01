Israël : le chef d’état-major suspend les enquêtes sur les défaillances du 7 octobre

Le chef d'état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi, a décidé de suspendre la mise en place des commissions d’enquêtes chargées d’enquêter sur les défaillances sécuritaires du 7 octobre, jusqu'à l'achèvement des enquêtes internes de Tsahal. Herzi Halevi a informé mercredi le contrôleur de l’État Matanyahu Englman qu’enquêter sur des domaines liés à l’armée pourrait nuire au fonctionnement de Tsahal dans sa guerre à Gaza.

Olivier Fitoussi/Flash90

"L’enquête dans le format prévu, pendant les combats, détournera l'attention des commandants, nuira à la capacité d'enquête opérationnelle et à sa qualité, et ne permettrait pas de tirer des leçons en afin d'atteindre les objectifs de la guerre", a dit Halevi à Englman. La demande du contrôleur de l’État de recevoir des documents sensibles et classifiés de toutes les agences de sécurité, a provoqué un tollé au sein de Tsahal et de l'ensemble des responsables de la sécurité.

"L'armée israélienne se trouve au milieu d'une guerre sur plusieurs fronts, compliquée et sans précédent", a écrit le chef d'état-major au contrôleur de l'État. "L'évolution de la guerre sera déterminée dans les mois à venir. Afin d'atteindre les objectifs de la guerre dans les différentes arènes et de préserver la vie des combattants, Tsahal mènera des enquêtes opérationnelles approfondies selon les besoins, tout en se concentrant sur les événements du 7 octobre qui ont un impact direct sur le champ de bataille".

In accordance with Israel's 27a law

"L'armée israélienne accueille favorablement toute enquête et prône l'ouverture et la transparence. Mais maintenant, l'ensemble de l'armée israélienne se concentre sur le combat. Je demanderai donc que la date du début de l’enquête soit déterminée de manière à permettre à Tsahal d’y consacrer l’attention et les ressources appropriées", a conclu Herzi Halevi.