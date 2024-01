"Je reviendrai créer, chanter, jouer, et me battre pour mon pays" : Idan Amedi, acteur de Fauda blessé à Gaza

Gravement blessé dans la bande de Gaza alors qu’il combattait le Hamas dans les rangs de l'armée israélienne, l'acteur et chanteur Idan Amedi a donné une conférence de presse depuis l’hôpital Sheba, d'où il doit sortir ce jeudi. Idan Amedi, internationalement connu pour son rôle dans la série "Fauda", a débuté ses propos en pleurant alors qu'il évoquait les soldats tombés au combat : "Nous nous sommes rencontrés à diverses occasions à Gaza, nous avons ri ensemble, nous avons combattu ensemble, nous avons même pleuré ensemble. Vos fils et vos filles sont mes héros jusqu’à la fin de mes jours".

"C’est une douleur qui restera mais je veux que vous sachiez qu’ils sont le bouclier de ce pays en ces moments douloureux pour notre nation", a-t-il poursuivi, avant de parler de la grave blessure qui l’a conduit à l’hôpital. "Le 8 janvier je suis arrivé ici carbonisé, au point que personne ne m'a reconnu", a détaillé l’acteur de 35 ans, précisant que sur sa fiche d’identification était inscrit "inconnu de 22 ans".

Il a indiqué avoir reçu une balle dans la gorge qui a touché une vertèbre, et promis qu'il raconterait plus de choses dans les semaines à venir. "J’ai besoin de quelques mois de calme", a-t-il ajouté. Mais "je reviendrai créer, chanter, jouer, et me battre pour mon pays".

Avec des sanglots dans la voix, Idan Amedi a ensuite mentionné les six soldats tués dans l’opération au cours de laquelle il a été blessé, précisant que deux d’entre eux étaient ses amis et demandant "pardon à leurs familles pour ne pas avoir réussi "à les ramener en vie".

Miriam Alster/Flash90

L'acteur et chanteur enrôlé au sein du bataillon du génie militaire Yahalom a affirmé qu'à Gaza, ce que son unité avait découvert de la complexité et de l'étendue des tunnels du Hamas les avait empêchés de dormir pendant des nuits. "Nous avons constaté l'inimaginable cruauté du Hamas", a-t-il affirmé. "Nous ne pouvons abandonner les otages. L’État d’Israël a été créé pour que chaque juif dans le monde sache qu’il y a un endroit sur terre qui est un havre pour lui. Un endroit où on ne tue pas les juifs, où on ne viole pas nos filles et où notre peuple n’est pas impuissant".