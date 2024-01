L'armée israélienne élimine plusieurs terroristes du Hamas à Khan Younès et étend ses combats

Les soldats de l'armée israélienne ont élargi leurs combats et ont opéré ce jeudi dans le quartier d’Al Amal dans la ville de Khan Younès. Les soldats ont éliminé des terroristes, attaqué des infrastructures terroristes, localisé et détruit des armes, des mortiers et des roquettes, a rapporté l'armée dans un communiqué.

Lors d’un raid des forces de la brigade sur les sites militaires du Hamas, les soldats ont localisé des dizaines d’armes de type Kalachnikov, des grenades, des charges de lanceur de drones et des bombes de mortier. Les soldats ont rencontré trois terroristes dans le bâtiment qui leur ont tiré dessus. Les soldats ont riposté avec des tirs précis, deux d’entre eux ont été éliminés et le troisième a été touché et a couru dans un bâtiment. Les soldats ont utilisé un drone pour scanner le bâtiment où le terroriste s’est enfui, ils l’ont identifié en ouvrant le feu et l’ont éliminé.

Army IDF

En outre, les équipes de tireurs d’élite de la brigade ont été déployées dans la zone et ont éliminé par des tirs précis des dizaines de terroristes armés qui constituent une menace, en plus de l’utilisation de moyens d’observation, de l’ingénierie et des forces aériennes.