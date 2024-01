Noa, Noam, Shlomi, et Roy... Quand ce qui pourrait être un film choral devient un miracle du 7 octobre

L'histoire commence avec la circoncision du petit Roy, un enfant du miracle. Il pourrait s'agir d'un film choral... Quatre personnages au destin intimement imbriqué ce terrible 7 octobre à 6h50, dont un technicien de i24NEWS, Noam, sa femme Noa, enceinte de neuf mois, Shlomi, et un soldat... Ils ne se connaissaient pas mais leur destin vont se fondre en une seule et même histoire.

Ce matin-là, Noam part travailler à Tel Aviv depuis le sud du pays. Noa sa femme, enceinte, est seule à la maison lorsque les roquettes commencent à tomber sans interruption. Elle appelle son mari à l'aide, les missiles pleuvent, en même temps que les terroristes infiltrent toute la zone frontalière de Gaza. En quelques minutes, c'est le chaos. Noam décide de faire demi-tour pour retrouver Noa et il est touché par des balles.

Il l'appelle : "On m'a tiré dessus". Noa ne le croit pas, ne comprend rien. Pense qu'il a été touché par une roquette. "Non, insiste Noam, on m'a tiré dessus depuis une camionnette". Un soldat s'arrête pour lui porter secours, il est touché lui aussi par les balles qui les visent : "Je comprends que j'ai dix minutes avant de m'évanouir, nous devons partir vite, nous perdons tous deux beaucoup de sang", raconte le soldat.

A ce même moment, Noa entend des voix en arabe autour de sa maison dans le kibboutz. Noam appelle sa famille pour lui dire adieu. "Personne ne te tuera, si quelqu'un te tue c'est moi", lui répond sa femme...