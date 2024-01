Israël accusé de "génocide" : El Al va supprimer sa ligne aérienne avec l’Afrique du Sud

Les relations tendues entre Israël et l’Afrique du Sud depuis le déclenchement de la guerre à Gaza a provoqué une chute de la demande des billets d’avions entre les deux pays. À partir du 1er avril, les vols entre Tel Aviv et Johannesburg seront annulés, pour des raisons liées à la fois à la guerre et au procès pour "génocide" intenté devant la Cour internationale de Justice de La Haye par Pretoria contre l’État hébreu, a rapporté le média israélien N12 vendredi, citant une source au fait du dossier.

AP Photo/Patrick Post

"En raison d'une baisse de la demande, El Al suspendra ses opérations sur la ligne de Johannesburg à partir de fin mars 2024", a expliqué la compagnie aérienne israélienne El Al. Des billets d’avions sont toujours disponibles et réservables sur le site internet de la compagnie jusqu’à cette date, a précisé El Al.

"En raison de la situation sécuritaire actuelle, il y a eu une diminution significative de la demande des passagers israéliens pour diverses destinations, dont Johannesburg en Afrique du Sud", a poursuivi El Al. "À partir de fin mars 2024, El Al suspendra ses opérations sur la ligne Johannesburg-Tel Aviv, afin d'ajuster la variété des destinations à la demande. Les passagers dont les vols seront annulés en seront informés et plusieurs alternatives leur seront proposées".

Moshe Shai/FLASH90

El Al a précisé que la suppression de la ligne vers Johannesburg permettra d'étendre l'activité de la compagnie vers des destinations déjà existantes, tout en examinant les options pour l’établissement de nouvelles lignes.