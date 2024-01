"Le procès pour génocide intenté contre Israël devant la CIJ est une diffamation du sang" (Herzog)

Le procès pour génocide intenté contre Israël devant la Cour internationale de justice est une forme de "diffamation du sang", a déclaré le président Isaac Herzog lors d'un événement organisé à sa résidence à la mémoire des soldats de Tsahal tués dans la guerre contre le Hamas à Gaza.

"Nous menons une campagne exceptionnellement juste. Une campagne pour le retour des otages, ceux qui sont détenus et torturés par les assassins du Hamas dans le cadre d'un crime contre l'humanité sans précédent", a déclaré M. Herzog.

"Nous menons une campagne pour rétablir la sécurité de nos concitoyens, femmes et hommes, personnes âgées et bébés. Un peuple entier que le Hamas ne s'est pas contenté de déclarer vouloir effacer de la surface de la terre, mais qu'il a effectivement entrepris de détruire par un massacre brutal - et qui s'efforce toujours de détruire". Soulignant qu'Israël a "le plein droit à l'autodéfense", M. Herzog affirme que "toute personne sensée peut voir qu'Israël agit en conformité avec le droit international".

"Le fait même que l'audience au tribunal de La Haye ait eu lieu la veille de la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, pour juger si l'État démocratique, moral et responsable d'Israël, qui s'est relevé des cendres de la Shoah avec le soutien écrasant de la famille des nations et de ses institutions, était coupable d'avoir commis un génocide, est une diffamation qui sape les valeurs mêmes sur lesquelles ce tribunal a été établi", a-t-il poursuivi.

La Cour internationale de justice (CIJ) a demandé vendredi à l'Etat hébreu de faire tout son possible pour "empêcher la commission de tout acte entrant dans le champ d’application" de la Convention sur le génocide, et de prendre "toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir et punir l’incitation directe et publique à commettre le génocide", sans toutefois évoquer de cessez-le-feu.