Israël : le ministère de la santé actualise un protocole pour les otages libérés

Le ministère israélien de la santé a publié jeudi un protocole actualisé, indiquant les préparatifs en vue d'un éventuel retour d'otages de captivité.

Ce protocole aborde les aspects médicaux, mentaux et sociaux des otages libérés, en soulignant la nécessité d'une réponse immédiate dans les hôpitaux, suivie de soins personnalisés. Le protocole recommande au moins quatre jours d'hospitalisation pour que les professionnels de santé puisse prodiguer les traitements médicaux essentiels. Un aspect clé souligné dans le protocole est l'importance de l'intimité et de la confidentialité pour les futurs ex-otages.

Il est conseillé de faire preuve d'une extrême prudence pour préserver leur vie privée et le secret médical pendant le transfert d'informations, y compris les interactions avec les médias. Chaque otage libéré se verra attribuer une infirmière affiliée à sa caisse d'assurance maladie, ce qui permettra de coordonner les ressources, y compris la transition vers les soins de proximité après l'hospitalisation. En outre, un avocat de l'hôpital accompagnera chaque otage, pour faciliter le contact avec les autorités compétentes telles que le ministère de la protection sociale et l'assurance nationale. Des psychiatres apporteront également leur soutien aux rapatriés et au personnel médical concerné. Cette mise à jour du ministère de la santé est considérée comme une étape importante dans la perspective du retour des otages et témoigne de la volonté de leur assurer des soins complets et adaptés.