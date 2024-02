La mer Méditerranée est moins polluée, mais plus sale (étude)

La mer Méditerranée est moins polluée mais plus sale, selon le rapport national de surveillance de la Méditerranée pour 2022 publié lundi. La mer devient de plus en plus chaude et salée. Sa couche supérieure s'est réchauffée d'environ 0,13 degrés Celsius par an en raison du réchauffement climatique. Un rythme plus rapide que les prévisions de l’Organisation mondiale du climat, qui prévoyait un réchauffement de 0,055 degré par an.

Entre 1992 et 2022, une augmentation du niveau de la mer d’environ 13,8 cm a été mesurée, soit une moyenne de 4,6 mm par an. Un rythme plus rapide que le rythme mondial qui est de 3,69 cm par an. Le rapport, a été rédigé en collaboration avec le ministère israélien de la Protection de l'Environnement, de l'Énergie et des Infrastructures et l'Institut de recherche des mers et des lacs, contient des conclusions alarmantes sur les concentrations élevées de mercure chez les poissons du golfe d'Acco.

Shir Torem/Flash90

Dans la région de la baie de Haïfa, la densité animale continue de diminuer, une tendance amorcée en 2015 avec la construction du nouveau port.

Environ 90 % des déchets sur les plages du centre et du nord sont du plastique contre 60 % sur les plages du sud. Selon les données de 2022, les déchets plastiques produits en Israël représentaient environ 20 % des déchets surveillés dans les eaux profondes.

"Le milieu marin est indissociable de l'État d'Israël. La mer est utilisée par le public à des fins de loisirs et de nombreuses pressions s'exercent sur elle également en tant que source d'énergie, d'eau potable, de commerce et de transport maritime. La collecte d'informations scientifiques effectuée dans le cadre de la surveillance nationale de la mer Méditerranée est essentielle pour gérer et déterminer la politique à suivre dans cet environnement. La surveillance des tendances de changement dans la mer permet à l'État d'Israël de prendre des décisions fondées sur la science et la connaissance et de se préparer aux effets du changement climatique", a déclaré la ministre de la Protection de l'environnement, Idit Silman.

