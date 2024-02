Après l’Afrique du Sud, El Al annule ses vols vers l’Irlande et le Maroc

El Al a pris la décision d'annuler ses vols à destination de l'Irlande et du Maroc en raison d'une diminution de la demande des voyageurs israéliens vers ces pays, ont rapporté lundi les médias israéliens. L’Irlande a adopté depuis le 7 octobre une ligne clairement anti-israélienne et la population marocaine, à l’instar de celles de nombreux pays arabes, est traditionnellement supporter du camp palestinien.

"Tout au long de la prochaine saison estivale, il n'y aura pas de liaisons vers Dublin, en Irlande, et Marrakech"

Ce sont les deuxièmes et troisièmes lignes aériennes à être annulées au départ d’Israël par la compagnie nationale, après celle vers l’Afrique du Sud il y a à peine une semaine. De nombreux Israéliens ont en effet décidé de ne plus se rendre dans ce pays après la plainte pour "génocide" déposée par Prétoria contre l’État hébreu devant la Cour internationale de Justice, selon la chaîne israélienne N12.

PA via AP / Niall Carson 2019

"Nous continuons d'ajuster le programme des vols en fonction de la demande", a indiqué El Al. "À partir de début avril 2024 et tout au long de la prochaine saison estivale, nous ne reprendrons pas nos liaisons vers Dublin, en Irlande, et Marrakech au Maroc, à cause de la situation sécuritaire actuelle et de la baisse significative de la demande", a poursuivi la compagnie. "Cela permettra l'ajout de centaines de vols vers des destinations déjà proposées et recherchées".

Depuis le début de la guerre, les relations entre Israël et l'Irlande sont au plus bas suite à une série de déclarations anti-israéliennes, dont l'une des plus scandaleuses a été celle du Premier ministre Leo Varadkar qui avait dit à propos de l’otage libérée Emily Hand, 9 ans, qu’elle s’était "perdue". "Il semble que vous ayez perdu votre sens moral. Emily n'était pas perdue, elle a été kidnappée par une organisation terroriste meurtrière pire que Daesh qui a également assassiné sa belle-mère", avait alors réagi le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen.

Dana Erlich X account

L'Irlande adopte des positions pro-palestiniennes depuis longtemps, mais un déferlement anti-israélien a clairement été constaté depuis le 7 octobre, notamment contre l’ambassadrice d’Israël à Dublin Dana Erlich, menacée directement et son renvoi du pays exigé lors d’une campagne d’affichage anti-israélienne.