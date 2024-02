Israël : un programme unique va fournir 250 000 dollars aux entreprises pour développer des technologies médicales révolutionnaires

ARC Innovation a annoncé mardi le lancement d'ARC Accelerator, un nouvel accélérateur au sein du campus du meilleur hôpital israélien du pays, le centre médical Sheba. Parallèlement au lancement du nouvel accélérateur, Ilex Medical Ltd. investira 10 millions de dollars dans l'accélérateur ARC. Cette initiative historique vise à responsabiliser les entreprises en démarrage grâce à un soutien financier, des conseils d'experts et un réseau de soutien sans précédent.

"Notre branche innovation s'est associée à ARC Innovation du Sheba Medical Center pour investir dans cet accélérateur nouvellement créé pour les startups développant des technologies médicales révolutionnaires. Cet investissement s'aligne sur notre politique de financement de l'innovation et de l'entrepreneuriat en Israël", a déclaré le Dr Moshe Ben Shaul, PDG d'Ilex. "Nous sommes impatients de jouer un rôle de premier plan dans l'accélération des innovations technologiques qui transformeront l'avenir de la prestation de soins de santé, en améliorant la qualité des soins en Israël et dans le monde."

Le programme ARC Accelerator, qui s'adresse aux entreprises d'innovation israéliennes et internationales et leur fournira 250 000 dollars, est axé notamment sur la santé des seniors, la santé des femmes et la santé mentale. Il comprendra un mélange de sessions en face à face et d’interactions en ligne.

"Le nouvel accélérateur sera un élément central de la mise en œuvre de la vision de l'ARC consistant à diriger les processus de transformation des systèmes de santé dans le monde entier", a déclaré le professeur Eyal Zimlichman, PDG d'ARC Innovation et directeur de l'innovation et de la transformation du centre médical Sheba. "Nous sommes les principaux entrepreneurs d'Israël et croyons en notre capacité à guider les entrepreneurs à différentes étapes vers la réalisation de leur potentiel. Nous pensons que cela peut influencer de manière significative la croissance économique en Israël et sur le marché mondial de la santé."

De manière unique, ARC Accelerator introduira un nouveau modèle financier dans l’écosystème des accélérateurs israéliens, offrant un financement substantiel aux startups participantes.

Le programme fait officiellement partie du centre médical Sheba, permettant aux participants de l'ARC Accelerator de bénéficier de l'expertise clinique, des partenariats mondiaux, des connaissances pédagogiques et des relations avec les investisseurs de Sheba.

"Nous accélérons le développement d'innovations technologiques en matière de santé autour de Sheba avec ARC Innovation au cœur de cette transformation. L'accélérateur ARC nous mettra en contact avec les meilleurs entrepreneurs du secteur qui seront en mesure d'accélérer le progrès de leurs entreprises en utilisant les connaissances cliniques, bases de données et connexions aux principaux hôpitaux sur cinq continents", a déclaré Avner Halperin, PDG de Sheba Impact.

Le programme devrait lancer sa première cohorte au deuxième trimestre 2024, invitant des investisseurs visionnaires à façonner de manière collaborative son parcours de transformation.