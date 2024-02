"La victoire à Gaza est à portée de main" (Benjamin Netanyahou)

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a appelé mercredi soir à une "victoire écrasante" sur le Hamas.

"Nous sommes sur la voie d'une victoire totale. La victoire est à portée de main", déclare-t-il, prédisant que la guerre sera gagnée en "quelques mois" et non en quelques années. Il a rappelé les objectifs de la guerre : Détruire le Hamas, rendre les otages et faire en sorte que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël".

M. Netanyahou a qualifié de "sans précédent" les réalisations de l'armée dans l'offensive contre le Hamas, vantant les dommages qu'Israël a infligés au groupe terroriste au pouvoir à Gaza. Le Premier ministre a déclaré qu'après Khan Younès, les forces de défense israéliennes se préparaient à combattre à Rafah.

"Nous continuerons jusqu'au bout, il n'y a pas d'autre solution que la victoire totale", a-t-il assuré.

M. Netanyahou a également affirmé que la défaite du Hamas sera la "victoire du monde libre tout entier" et promet que le retour des otages reste une priorité absolue, arguant qu'une pression militaire accrue augmentera les chances de libération des captifs.