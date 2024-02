Israël/Enquête sur le 7 octobre : le contrôleur de l'État veut accéder aux agendas des dirigeants israéliens ce jour-là

Le contrôleur de l'État, Matanyahu Englman, a demandé les emplois du temps et ordres du jour des réunions à partir du 7 octobre à minuit de huit responsables politiques et militaires pour son enquête sur les défaillances du 7 octobre, a rapporté jeudi soir le radiodiffuseur public israélien Kan. Les agendas du Premier ministre, du ministre de la Défense, du chef du Shin Bet, du chef d'état-major de Tsahal, du chef de l'armée de l'air ont notamment été réquisitionnés.

Les combats de ce jour-là ne seront pas examinés, comme convenu entre Englman et le chef d'état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi. Mais le contrôleur examinera les appels d'offres lancés pour la construction de la clôture de sécurité entre Israël et la bande de Gaza, celle-là même qui n’a pas résisté aux assauts des terroristes. C

Herzi Halevi et Matanyahu Englman se sont rencontrés jeudi pour tenter de trouver un compromis concernant la manière de procéder à l'audit de l'armée.

Toutefois, certaines questions militaires touchant à l’enquête menée dans le secteur civil devraient être investiguées, notamment le corps médical de l’armée et la division technologie et logistique.