Un quart des électeurs du Likoud auraient actuellement préféré Benny Gantz comme Premier ministre (sondage)

Le parti de Benny Gantz "Unité nationale" tombe à 36 mandats, soit une perte de quatre mandats au cours des deux dernières semaines, selon un nouveau sondage du quotidien israélien Maariv publié ce vendredi matin.

Le parti Likoud perd également un mandat et tombe à 17. Les mandats perdus par les principaux partis sont gagnés par le Sionisme religieux, qui passe à cinq, le Judaïsme de la Torah, qui passe à sept, et le parti d'Itamar Ben Gvir, Force juive, qui atteint dix mandats, un record depuis le déclenchement de la guerre.

Yariv Katz/POOL

La coalition augmente de deux mandats pour atteindre 48, et l'opposition en perd respectivement deux et tombe à 67. Aussi, 48 % des sondés ont déclaré que Gantz était le plus apte à occuper ce poste, contre 49 % lors de l'enquête de la semaine dernière. 32% des personnes interrogées estiment que Benjamin Netanyahou est le plus approprié pour le poste de Premier ministre, le même chiffre que la semaine dernière. Selon le sondage, environ un quart de ceux qui ont voté pour le Likoud lors des élections de 2022 estiment que Benny Gantz est aujourd’hui le plus apte à occuper ce poste. Le sondage a été mené les 7 et 8 février 2024 parmi 514 personnes qui constituent un échantillon représentatif de la population adulte de l'État d'Israël âgée de 18 ans et plus, Juifs et Arabes. La marge d'erreur est de 4,3 %.