Détresse mentale et toxicomanie : une enquête révèle l'étendue des difficultés des survivants du festival Nova

Selon une enquête menée par le Syndicat des travailleurs sociaux, 71 % des survivants du festival Nova et des membres de leur famille signalent une détresse mentale. 40 % font également part de difficultés d’emploi et 36 % de difficultés économiques.

D'après ces données, 36% des rescapés et leurs proches déclarent avoir consommé des substances addictives au cours des derniers mois, telles que des drogues, de l'alcool et des médicaments, tandis que 65% rapportent une hausse de leur consommation de substances addictives depuis le 7 octobre.

Environ 26 % des survivants signalent des difficultés relationnelles avec leurs parents, et 19 % font état de difficultés dans leurs études.

"Le massacre et les combats en cours ont des conséquences vastes et profondes que nous continuerons de constater dans les années à venir. L’État doit absolument renforcer le système public en lui donnant plus de moyens afin de faire face à ces conséquences", a déclaré au vu de ces résultats la présidente du Syndicat des travailleuses et des travailleurs sociaux, l'avocate Inbal Harmoni.