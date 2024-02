Jérusalem : ouverture d'un service hospitalier dédié au stress post-traumatique des anciens soldats

Le ministère de la Défense et le centre hospitalier Herzog, à Jérusalem, annoncent l'ouverture d'un service dédié au stress post-traumatique des anciens soldats.

RP

Ce service, mené par le département de psychiatrie du Centre Hospitalier Herzog, s'inspire de Metiv, plus ancienne institution israélienne spécialisée dans les traumatismes psychiques, et considérée comme un leader dans le domaine : "Notre centre est à la pointe en termes d'approche thérapeutique de la santé mentale et de thérapie systémique intégrative", explique le docteur Kobi Habib, directeur général du Centre Hospitalier Herzog. "Ses locaux se trouvent dans le nouveau bâtiment de notre clinique psychiatrique, dont la construction s'est achevée l'année passée."

RP

L'équipe de ce nouveau centre compte des psychiatres, des psychologues, des assistant(e)s social(e)s et des spécialistes de professions paramédicales telles que l'ergothérapie, l'art-thérapie, la dramathérapie, et d'autres.

L'équipe de ce nouveau centre compte, outre des psychiatres, des spécialistes de professions paramédicales telles que l'ergothérapie, l'art-thérapie, la dramathérapie

Le département dédié du ministère de la Défense adressera désormais des patients au centre, où un traitement adapté leur sera proposé. L'idée est d'intervenir sur les patients de manière individuelle mais aussi par des thérapies de couple ou de groupe. "Il s'agit de thérapies cognitivo-comportementales et/ou médicamenteuses centrées sur le traumatisme et sur la maladie mentale, dans le cas où celle-ci serait apparue à la suite du choc", explique le directeur du département de psychiatrie du nouveau centre, le professeur Pinchas Danon.

"Les traitements incluent, entre autres, des technologies avancées, telles que la stimulation magnétique non invasive du cerveau", ajoute le professeur Danon.

Le nouveau centre devrait devenir un modèle en son genre en Israël pour ce qui est du traitement du stress post-traumatique.