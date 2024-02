Alyah : Israël annonce des mesures pour faciliter l'accès au logement des nouveaux immigrants

Le ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Ofir Sofer, et le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, ont présenté ce mercredi un programme destiné aux nouveaux immigrants incluant des incitations financières pour ceux qui s'installeront dans le sud, le nord (hormis la région de Haïfa) et en Cisjordanie. Lors d’une conférence de presse conjointe, les deux hommes ont expliqué que cette décision s’inscrivait dans le contexte d’une forte hausse du nombre de dossiers ouverts dans les pays occidentaux en vue d'une prochaine alyah.

Les deux ministres ont ainsi souligné que depuis le 7 octobre, le nombre de dossiers d'immigration ouverts avait quadruplé en France et doublé aux États-Unis. Une forte hausse est également constatée en Grande-Bretagne. Toutefois les dernières donnés sur l'immigration en 2023 montrent que le contingent le plus important de olims est venu de Russie tandis que, depuis la guerre contre le Hamas, seules quelques dizaines d'arrivées mensuelles de France ou des Etats-Unis ont été recensées.

Au total, en 2023, plus de 32 000 immigrants sont venus de Russie, environ 2 500 des États-Unis, 2 170 d'Ukraine, 1 800 de Biélorussie et un millier de France.

Le programme présenté par Ofir Sofer et Betsalel Smotrich, d'un coût total de 70 millions de shekels (18,2 millions d'euros), prévoit d'accorder environ 2 000 shekels (510 euros) par mois pendant deux ans à tout immigrant choisissant de vivre dans une ville de la périphérie du nord, du sud ou au-delà de la Ligne verte. Les immigrants qui louent des appartements dans le centre du pays ou dans la région de Haïfa recevront une aide de plusieurs centaines de shekels par mois pendant deux ans. Ces subventions s'ajouteront au panier d'aide normalement dévolu à tous les nouveaux immigrants.

Un autre programme baptisé "Centres d'absorption communautaires", d'un montant de 80 millions de shekels (environ 20 millions d'euros) sur deux ans a également été dévoilé. Celui-ci proposera à des groupes d'immigrants de vivre durant les premières années de leur alyah dans des appartements neufs subventionnés par l'Etat.

Depuis son entrée au ministère de l'Immigration et de l'Intégration, le ministre Sofer a souligné à plusieurs reprises que son objectif était d'encourager l'immigration en provenance des pays occidentaux.