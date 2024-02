Rachel Alkalay, entrepreneur israélienne, reconnue pionnière par la Ficpi pour ses recherches médicales

Rachel Alkalay, entrepreneur israélienne fondtrice d'une start-up de sciences de la vie intitulée "Novel Concepts Medical", a été sélectionnée comme "inventrice pionnière" par la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (ficpi.org).

Sa startup a notamment remporté le prix Global Health & Pharma du prestigieux magazine médical, en tant qu'entreprise de recherche et développement vitale pour 2023 au Moyen-Orient, ainsi que les Biotechnologies Awards 2024.

"Novel Concepts Medical" est une société de recherche et développement médical fondée en 2020 par Rachel Alkalay, PhD, qui a pour but d'étudier le rôle que les composés naturels peuvent jouer en tant que solutions révolutionnaires pour le Covid-19 et d'autres pathologies, telles que l'Alzheimer, le cancer, l'obésité, le diabète ou encore l'anémie.

"Un vieux cahier de mon père, agronome titulaire d'une maîtrise à l'Université hébraïque de Jérusalem, m'a inspiré à lancer une recherche scientifique sur les plantes comme remède potentiel contre le coronavirus", a déclaré le Dr Alkalay qui, avant de fonder la startup, a travaillé en Israël, à New York et à Londres.

Rachel explique qu'"environ un tiers des médicaments dans le monde sont fabriqués à partir de plantes. Les plantes constituent une cible très intéressante pour les chercheurs qui recherchent de nouveaux médicaments et de nouvelles façons de traiter les patients".

Le Dr Alkalay a commencé à travailler en 2020 sur une formule antivirale. Son invention a été testée dans plusieurs laboratoires et a prouvé qu'elle pouvait bloquer l'entrée du coronavirus dans les cellules humaines.

Elle a travaillé avec quelques laboratoires de renommée mondiale sur ses inventions en Israël et au Centre des maladies infectieuses de l'Université Canadin McMaster au Canada.

Rachel Alkalay s'est également penchée sur la maladie d'Alzheimer suite à des études de cas préliminaires avec des patients covid qui ont perdu la mémoire à court terme à cause d'un covid-long.

"Nous avons développé une nouvelle formule qui a le potentiel de prévenir et de guérir la maladie d'Alzheimer et la démence, en améliorant la parole, la communication, la mobilité, l'état mental, l'humeur, l'expression des émotions, l'identification des objets, le sommeil et la vitalité", explique-t-elle.

"Cette avancée scientifique apporte beaucoup d'espoir et constitue une très bonne nouvelle pour les personnes souffrant de perte de mémoire à long terme, de démence et de la maladie d'Alzheimer. Puisqu'il s'agit d'une formule à base de plantes, fonctionnant avec des plantes sûres et légales, nous espérons pouvoir commercialiser ce produit dans un avenir proche, dans un premier temps comme complément alimentaire", poursuit-elle.

L'entreprise travaille sur d'autres maladies liées au syndrome métabolique, notamment le cancer et le diabète. Concernant le diabète, le produit a été testé avec succès auprès de volontaires chez qui une diminution significative du taux de glucose et du poids a été observée.