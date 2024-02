Tel-Aviv : "The Earth Moves", une exposition réalisee en collaboration avec les artistes des localités proches de Gaza

Cette semaine, l'exposition "The Earth Moves" a été inaugurée à la galerie ZOA à Tel-Aviv en hommage aux artistes du sud et des localités proches de Gaza. L'exposition a été initiée et réalisée par le Dr Fisher, en coopération avec l'association "Umm culture" qui regroupe les artistes des localités du sud d'Israël.

Tous les bénéfices de la vente des œuvres seront directement reversés aux artistes, dont Yona Levy Grossman, Nadine Bar Noy, Eyal Assoulin, Zohar Moorg, Gila Sapir, Limor Zarfaty Max, Joseph Yosef Dadon, Dov Heller, Dov Or Ner, Sharka Farahia, Zehava Messer et Ovadia Kidar.

L'exposition intitulée en français "La terre bouge" est une métaphore qui illustre les événements tragiques du 7 octobre en Israël. Cette date symbolise un tremblement de terre causé par le Hamas qui a coûté la vie à 1200 personnes, blessé des centaines d'autres et détruit des milliers d'habitations. Les artistes du sud ont payé un lourd tribut de la guerre, certains ont perdu leurs ateliers incendiés par les terroristes tandis que d'autres ont vu leur activité brutalement stoppée en raison de la situation.

Anat Mossberg

Miss en place par Doron Polak et Shlomi Ben Yakar, commissaires de l'exposition, cette initiative a ainsi redonné espoir aux artistes qui ont eu l'opportunité de participer à un événement unique, réunissant une mosaïque diversifiée d'opinions et d'interprétations artistiques. Au départ, l'intention n'était pas d'exposer des œuvres d'art faisant directement référence à la guerre, mais plutôt de présenter des travaux qui font écho symboliquement et métaphoriquement aux enjeux de notre époque.

"Il s'agit d'une exposition difficile et spéciale à la fois qui montre des œuvres qui traitent de la guerre depuis le 7 octobre, des œuvres qui font référence aux paysages du kibboutz, aux traumatismes survenus, aux enfants et aux familles touchées", a déclaré Doron Pollak.

"L'association Umm culture est le foyer de 150 artistes du Néguev occidental, qui agit pour le développement et l'épanouissement des artistes en encourageant la créativité locale, l'entrepreneuriat et la résilience communautaire. L'exposition que nous avons créée avec le Dr Fisher est une réalisation importante et passionnante qui fait entendre la voix des artistes du Néguev et relie les membres de la communauté dispersée et errante à travers le pays", explique Limor Zarfaty Max, présidente de l'association.

Anat Mossberg

Certains artistes ont choisi de suivre le thème du massacre du 7 octobre, comme Joseph Yoseph Dadon qui présente une oeuvre noire foncée ou encore

Sharka Farahia qui peint un corps creux et saignant accroché à un cintre. Dov Or Ner offre au public une oeuvre qui représente des mains serrées et menaçantes tandis qu'Eyal Assolin traite un corps en mutation.

D'autres artistes s'efforcent d'exprimer le sens du paysage et le lien incompréhensible et absurde avec ce qui s'y passe, sur la toile. Les œuvres de Dov Heller, Gila Sapir et Zohar Morg abordent le thème de la nature en général et du kibboutz en particulier.

Anat Mossberg

L'importance et l'implication du facteur humain dans l'exposition se reflètent dans les œuvres de Limor Zarfaty Max et Nadine Bar Noy, avec notamment des portraits mi-humain, mi-animal. Leurs œuvres proposent un regard sur la place de la culture, du portrait et des transformations en tout genre; des œuvres dramatiques qui mobilisent à la fois l'émotion et l'intellect.

Anat Mossberg

La galerie ZOA, nommée à la mémoire de Deborah Fisher a été créée par la famille Fisher afin de révéler au public les activités des associations en Israël, dans le domaine de la création et de l'art.

Deborah Fisher était une femme polyvalente qui, avec son mari Eli, a fondé les usines pharmaceutiques du Dr Fisher. En plus d'être une femme d'affaires et une militante sociale, elle a consacré sans relâche son temps et son énergie au développement des domaines de l’éducation et de la culture.

L'exposition est à découvrir jusqu'à la mi-mars à la galerie ZOA, au 1 rue Daniel Frisch à Tel-Aviv.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS