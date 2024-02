Israël révèle l'identité de 12 employés de l'UNRWA qui ont "participé activement" aux massacres du 7 octobre

Le ministre de la défense Yoav Gallant a révélé l'identité de 12 employés de l'UNRWA qui ont "participé activement" à l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas.

Lors de l'attaque du 7 octobre, 3 000 terroristes du Hamas ont fait irruption en Israël depuis Gaza par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant 1 200 personnes et prenant 253 otages de tous âges. Des milliers de roquettes avaient également été tirées sur les villes israéliennes.

IDF

Parmi le personnel qui a participé aux attaques figurent des enseignants travaillant dans les écoles de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). "En plus de ces 12 travailleurs, nous avons des indications significatives basées sur des renseignements, que plus de 30 travailleurs de l'UNRWA ont participé au massacre, ont facilité la prise d'otages, ont pillé et volé dans les communautés israéliennes, et plus encore", a déclaré M. Gallant lors d'un briefing avec la presse étrangère. M. Gallant a soutenu que l'UNRWA a "perdu sa légitimité et ne peut plus fonctionner comme un organisme des Nations unies". Il a donc demandé à l'armée israélienne et à l'establishment de la défense de transférer à d'autres organisations humanitaires la responsabilité de l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza.

IDF

Selon M. Gallant, sur les 13 000 employés de l'UNRWA à Gaza, au moins 12 % sont affiliés aux groupes terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien. "On sait que 1 468 employés sont actifs au sein du Hamas et du PIJ. 185 employés de l'UNRWA sont actifs dans les branches militaires du Hamas et 51 sont actifs dans la branche militaire du PIJ", a-t-il précisé.