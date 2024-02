Israël : le doctorant Belal Abu Salha de l’Université Bar-Ilan développe un procédé pour prolonger la durée de conservation des fruits

Au département de chimie de l’université Bar-Ilan, le doctorant Belal Abu Salha a développé un procédé d’enrobage de fruits et légumes avec des nanoparticules comestibles en utilisant la sonochimie pour les conserver plus longtemps. Les recherches d’Abu Salha ont commencé dans la pépinière de fraises de sa famille, sur le plateau du Golan, dans le nord d’Israël, où il se demandait souvent comment prolonger la fraîcheur du fruit, de la cueillette jusqu’au moment de sa consommation.

"J'ai utilisé un processus consistant à appliquer une énergie ultrasonore pour développer des particules nano-enrobées à partir de chitosane. Le chitosane est une substance naturelle dérivée de polymères tels que la chitine, les polysaccharides et les protéines", explique Abu Salha. "La sonochimie permet aux particules de chitosane de s'incruster dans la surface du fruit et de l'enrober rapidement et efficacement, et l'enrobage réduit considérablement les dommages causés au fruit par les champignons et les bactéries."

Le processus peut être utilisé comme substitut sûr aux méthodes actuelles de conservation des produits. De plus, le chitosane est respectueux de l’environnement et biodégradable.

Le professeur Aharon Gedanken, du département de chimie de l’université Bar-Ilan, a développé la méthode de sonication et a conseillé les recherches d’Abu Shilha.

La solution de chitosane a subi un processus sonochimique et les ondes sonores ont provoqué la création de nanoparticules comestibles dotées de propriétés antibactériennes qui ont été incrustées à la surface de la fraise, selon Abu Salha. "Ensuite, j'ai testé l'activité antibactérienne de la fraise et les propriétés physiques et chimiques telles que le taux de sucre dans le fruit, l'acidité et le taux de détérioration. J'ai découvert que la durée de conservation des fraises traitées avec des nanoparticules comestibles de chitosane était prolongée de 15 jours. !", a-t-il dit.

La découverte d’Abu Salha a d’énormes implications pour le commerce de fraises. Grâce à la sonochimie et à ses approches innovantes de chimie verte, cette recherche facilite la découverte de solutions simples, efficaces et respectueuses de l'environnement ainsi que leur application dans l'industrie de la conservation des aliments. L’approche innovante d’Abu Salha permettra de conserver les fruits, les légumes et les aliments frais pendant une période plus longue et empêcher les champignons et les bactéries d’altérer leur qualité.

