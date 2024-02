Ramadan : sur fond de craintes sécuritaires, l'accès des musulmans au mont du Temple va être limité

L'accès des Israéliens musulmans au mont du Temple (ou Esplanade des mosquées) sera limité durant la fête du ramadan. Par cette décision, le Premier ministre a choisi de suivre les recommandations du ministre de la Sécurité nationale, auxquelles s'opposent le ministre de la Défense, le Shin Bet et l'armée.

Outre une limite du nombre de personnes autorisées sur le site, les pèlerins devraient également être triés en fonction de leur âge. Concernant l’autorisation de la venue de Palestiniens de Jérusalem-Est, une décision sera prise ultérieurement.

La mesure souhaitée par Itamar Ben Gvir, prévoyant que les forces de sécurité pénètrent sur le site en cas de pancartes ou de chants provocants parmi les fidèles a toutefois été rejetée.

La position de la police est que seuls les pèlerins âgés de 60 ans ou plus et disposant d'un permis délivré par le Shin Bet devraient être autorisés à se rendre sur le mont du Temple.

Le renseignement intérieur s'oppose à ces mesures restrictives, estimant qu'elles alimentent la rhétorique du Hamas concernant la supposée volonté d'Israël de s'emparer du site, et d'en interdire l'accès aux musulmans. Il rappelle à cet égard que les attaques du 7 octobre ont été baptisées "déluge d'Al-Aqsa", et dit craindre que les limitations prévues lors du ramadan n'enveniment les tensions.

Le député arabe du parti Raam, Walid Al-Huashla, est de cet avis, et a mis en garde contre les dangereuses conséquences de telles mesures. "Netanyahou a capitulé une fois de plus face à Ben Gvir, mais cette décision dangereuse et raciste va encore jeter de l'huile sur le feu", a-t-il déclaré. "Ben Gvir le provocateur veut enflammer Jérusalem. Au lieu de le remettre à sa place et de préserver la liberté de culte des citoyens musulmans pendant le mois sacré du Ramadan, Netanyahou coopère avec lui", a-t-il ajouté.