Victimes ligotées, proches forcés de regarder : un rapport révèle de nouveaux détails sur les viols du 7 octobre

Alors que les preuves de violences sexuelles le 7 octobre se multiplient, un rapport de l'Association des centres de crise pour viols en Israël dévoile, ce mercredi, de nouvelles atrocités, sur la base de témoignages de survivants et d'anciens otages.

"Une grande partie des corps des victimes de crimes sexuels ont été retrouvés ligotés. Les organes génitaux féminins et masculins ont été brutalement mutilés. Dans certains cas, les terroristes ont coupé et mutilé les organes génitaux et d'autres parties du corps avec des couteaux et parfois des armes y ont été insérées", explique Dr Carmit Keller Halamish et Naga Berger, auteurs du rapport.

Si les informations sur les viols du Hamas avaient déjà été rendues publiques, le rapport de l'association israélienne met l'accent sur le sadisme de ces atrocités.

Par exemple, sur le lieu du festival Nova, des survivants racontent que le Hamas avait lancé des chasses à l'homme et qu'une fois attrapées, ils tiraient leurs victimes par les cheveux. Tous ces viols et agressions sexuelles ont été faits sous les yeux des proches des victimes qui, sous la contrainte d'une arme ont vu leur mère, leur sœur, leur femme, ou leur frère subir l'horreur.

Le rapport a été transmis à l'ONU.