Israël: les compagnies aériennes préparent leur grand retour

Si El Al est l'une des rares compagnies aériennes qui a fonctionné en Israël de façon continue tout au long de la guerre depuis maintenant 4 mois et demi, qu'en est-il des compagnies étrangères ?

Air France opère à nouveau depuis fin janvier avec trois vols par semaine, fréquence qui devrait augmenter pour atteindre 5 vols hebdomadaires entre Tel Aviv et Paris à compter du 2 mars.

Easy Jet annonce pour sa part, reprendre ses vols dès le 26 mars, alors que la compagnie néerlandaise KLM devrait revenir avec un vol quotidien entre Amsterdam et Tel Aviv à partir du 1er avril. Mais il faudra alors prévoir une escale à Larnaca à Chypre.

Chypre Airways est aussi de retour et les vols entre Larnaca et Tel Aviv reprennent à partir du 2 mars, avec une fréquence de 3 vols hebdomadaires.

Lufthansa, et donc Austrian Airlines et Swissair, vont aussi augmenter la fréquence de leurs vols à partir du 1er mars, avec 7 vols hebdomadaires entre Francfort et Tel Aviv et entre Munich et Tel Aviv, mais aussi 10 vols hebdomadaires entre Vienne et Tel Aviv.

Wizz Air devrait, de son côté, opérer des vols directs depuis Israël vers Athènes, Vienne, Varsovie et Larnaca à partir de fin mars ou début avril. Et à partir de juin, la compagnie reprendra ses vols vers Rhodes, Santorin et la Crète.