"Un discours irrespectueux se développe autour des otages", répond Isaac Herzog à Betsalel Smotrich

Le président israélien Isaac Herzog est le dernier responsable a avoir dénoncé les propos du ministre des Finances Betsalel Smotrich, qui a déclaré mardi que le retour des otages n’était "pas la chose la plus importante pour Israël en ce moment".

"Un discours très irrespectueux commence à se développer autour des otages et de leurs familles", a affirmé M. Herzog, selon le site Ynet. "Il n’y a pas de plus grande mitsva dans le judaïsme que la rédemption des captifs. On peut argumenter sur la façon d’atteindre l’objectif, mais j’appelle le public et surtout les élus à prendre en compte les sentiments des familles des otages. Il faut savoir se comporter avec le maximum de sensibilité et comprendre qu’il y a parfois des choses qui ne devraient pas être dites en public", a-t-il poursuivi.

M. Smotrich a provoqué la polémique alors qu'un journaliste lui a demandé si, à son avis, ramener les 130 otages qui sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre était l’objectif le plus important.

"Non. Ce n’est pas la chose la plus importante", a-t-il soutenu. "Pourquoi en faire une compétition ? Pourquoi est-ce si important en ce moment ?" demanda Smotrich. "Nous devons détruire le Hamas. Ca, c'est très important", a-t-il souligné. Betsalel Smotrich a également fustigé ceux qui réclament un accord qui ramènerait les otages chez eux "à tout prix".