Georges Feydeau s'invite à Tel-Aviv avec "La puce à l’oreille", jouée au Cameri

La célèbre pièce de Georges Feydeau "La puce à l’oreille" (1907) sera jouée cet été en hébreu au théâtre Cameri à Tel-Aviv. Le projet a été mis en place par Ohad Weber, directeur de l’école académique de théâtre au sein du Cameri, la première institution du genre en Israël. "Nous avons voulu rester très fidèles à la pièce originale tout en lui apportant une touche de modernisme", raconte-t-il.

"Nous avons monté l’école de théâtre du Cameri en 2017, pour adolescents et adultes. Les plus de 18 ans, après avoir fait un an d’études de jeu de scène, peuvent continuer pour une année supplémentaire afin de jouer dans des pièces de théâtre. Cette année, nous avons décidé que le groupe qui finit son année d’études présentera ‘La puce à l’oreille’, car c’est une comédie qui permet au public de s’évader et de rire, malgré la période de guerre que nous vivons. Georges Feydeau a une place très importante dans notre école, la metteuse en scène Ella Nikolaïevski et moi-même avons une affection particulière pour cette figure emblématique du théâtre", explique Ohad Weber à i24NEWS.

Simcha Barbiro

Ce vaudeville légendaire est basé sur des quiproquos et des malentendus entre les personnages qui se suspectent tous d'adultère.

Le comique de "La puce à l'oreille" est essentiellement fondé sur le quiproquo qui s'installe à cause de la ressemblance extrême entre Chandebise et Poche. Le spectateur, qui sait qu'il s'agit de deux personnages qui n'ont rien à voir, a toujours une avance par rapport aux personnages sur scène. Grâce au lit tournant qui surprend les personnages, le spectateur est ainsi mis dans la confidence.

Yanaï Yehiel

"La pièce que nous allons présenter est très très proche de la version originale, nous avons respecté le jeu des acteurs, l’intrigue, le comique de situation, l’absurde et l’adultère etc, ce sont des choses qui ne sont pas propres à la Belle époque mais au contraire, qui sont toujours d’actualité et auxquelles le public peut très bien s’identifier. Toutefois, nous avons procédé à des modifications minimes afin de rendre la pièce plus actuelle", raconte Yigal Menashe, acteur, qui joue le rôle d’Etienne.

Amit Naïm

Dans l’adaptation israélienne, certains genres ont même été inversés : des femmes jouent le rôle des hommes. En outre, pour restituer l’esprit français de la pièce, certains acteurs israéliens prennent ‘l’accent français’ et des chansons françaises ont été ajoutées entre les actes.

"La question du genre est tout à fait contemporaine et bien ancrée dans notre époque. Par exemple, le rôle du Dr Finache a été donné ici à une actrice, nous avons dû adapter le texte au féminin tout en conservant l’authenticité du personnage", affirme Ohad. Dans les pièces classiques, il y a en effet davantage de rôles pour homme que pour femme.

"C’est assez incroyable de constater qu’au 20e siècle, les dramaturges véhiculaient des idées et des valeurs libérales, et je pense que le public israélien peut complètement adhérer à cette pièce, qui n’est pas très éloignée de ce à quoi nous assistons aujourd’hui. Cependant, le libéralisme que la pièce soutient est quelque chose que le public israélien connaît peu et va ainsi découvrir", explique Yigal.

Liz Taher Hasson, assistante de la metteuse en scène, qui joue le rôle de Lucienne, affirme que "l’intrigue est universelle et traite au final d’être humains, qui ont plus ou moins les mêmes problématiques et émotions à travers les âges. En cela, les Israéliens sont concernés par ce sujet, qui bien que nouveau pour eux, est complètement adapté à leurs attentes. N’importe quel être humain peut se retrouver dans les situations qui sont jouées devant lui."

Amit Naïm

La troupe admet avoir voulu apporter sur scène l’esprit de l’intrigue "humoristique, espiègle, léger, passionné", qui fait partie de la vie et à qui ils souhaitent offrir une place de choix dans le théâtre israélien.

"Il y a beaucoup de curiosité de la part des Israéliens envers la culture française, ils sont très demandeurs", assure Ohad. "Notre objectif est de rendre le public heureux le temps d’une pièce, de le voir sortir avec le sourire et d’amener de l’optimisme et de la joie malgré les temps difficiles auxquels nous sommes confrontés", a-t-il conclu, espérant que la troupe puisse se produire également en France à l’avenir.

La pièce est à découvrir dès le mois de juillet au théâtre Cameri à Tel-Aviv.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS