Le soldat Oz Daniel, 19 ans, a été assassiné le 7 octobre (Tsahal)

Le sergent Oz Daniel, 19 ans, de Kfar Saba, combattant du 77e bataillon, est tombé lors des massacres du 7 octobre, et son corps est détenu par le Hamas dans la bande de Gaza, a rapporté dimanche le porte-parole de Tsahal.

"Oz aimait la vie, avait le sens de l'humour et un grand sourire", ont affirmé ses proches. "Il était entouré de beaucoup d’amis et était toujours celui qui faisait rire tout le monde. Ses proches disent qu'il était impossible de ne pas être touché par sa personnalité. "Oz était un guitariste talentueux qui croyait au pouvoir de la musique pour changer le monde. Son groupe préféré était Guns and Roses", ont-ils ajouté.​ Une cérémonie aura lieu lundi, à 14h, au cimetière militaire de Kfar Saba.