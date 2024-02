Israël : "Les otages ne sont pas la question la plus importante", Smotrich persiste et signe

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich, s'est défendu d'avoir déclaré la semaine dernière que le retour des otages n'était pas "la chose la plus importante" dont Israël devait se préoccuper en ce moment, et que le gouvernement devait avant tout se concentrer sur la destruction du Hamas.

S'exprimant lors d'une conférence à Jérusalem, il a affirmé être "l'un des rares à avoir eu le courage de dire ce que pense la majorité du public". "Ces attaques ne sont pas dirigées contre moi mais contre l'ensemble de la communauté que je représente", a-t-il poursuivi.

"J'ai dit que la question des otages était importante, mais pas la plus importante. Regardez les critiques que j'ai essuyées la semaine dernière juste parce que j'ai dit la chose la plus logique et la plus correcte", a-t-il encore dit.

Même si le ministre affirme se faire la voix de la majorité de la population, les sondages d'opinion indiquent qu'il n'y a pas de consensus clair lorsqu'il s'agit de donner la priorité aux otages plutôt qu'à la destruction du Hamas.

Un sondage publié par le Jewish People Policy Institute au début du mois indique que 40 % des Israéliens donnent la priorité à l'éradication du Hamas, 32 % préfèrent libérer les otages tandis que 28 % n'ont pas d'opinion tranchée. Un autre sondage, publié par l'Institut israélien de la démocratie au début du mois de février, montre qu'une faible majorité de 51 % d'Israéliens est favorable à ce que la question des otages figure en tête des priorités du pays.