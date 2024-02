7 octobre : David Edery, l'époux de "Rachel d'Ofakim" qui avait cuisiné pour les terroristes, est décédé

David Edery, époux de « Rachel d'Ofakim », est décédé ce lundi. M. Edery avait été pris en otage avec son épouse le 7 octobre à leur domicile à Ofakim (sud d'Israël). Les deux avaient été sauvés grâce à l'initiative de Rachel qui avait cuisiné durant des heures afin d'occuper les terroristes qui avaient investi leur domicile en attendant les forces de police. Sa famille affirme qu'il ne s'était jamais remis du traumatisme vécu.

Tamir Dahan, un ami de la famille, a déclaré: "David était une personne extraordinaire avec un cœur immense. Un travailleur dévoué, tout simplement une personne en or".

"Je vis à côté de la maison de David et Rachel depuis 30 ans. Il est important pour moi de souligner et de dire qu'il a toujours été serviable et qu'il était unique. Chaque matin il disait toujours bonjour. Nous nous asseyions et parlions de tout. Il y a une semaine et demie, nous avons longuement discuté. C'est terrible pour moi de parler de lui au passé. C'est une perte difficile pour le quartier, la ville et la famille", a déclaré leur voisin, Faraj Topai. "J'ai appris avec tristesse le décès de David Edery, l'un des anciens combattants de la ville d'Ofakim, le mari de Rachel, qui était retenu en otage avec elle chez eux lors des massacres du 7 octobre, après l'entrée par effraction des terroristes. Bien que le couple ait survécu, la famille de David témoigne que ce qui s'est passé n'a jamais pris fin pour lui", a témoigné le maire d'Ofakim, Itzik Danino.

Ces derniers mois, l'état de santé de M. Edery s'était détérioré après le traumatisme du 7 octobre.