Israël : tout savoir sur les élections municipales de mardi

Sept millions d'Israéliens sont appelés aux urnes ce mardi pour élire les maires des villes du pays. 242 municipalités, conseils locaux et conseils régionaux participeront aux élections. Les campagnes des différents candidats ont été éclipsés par la guerre et la date de l'élection a été repoussée à plusieurs reprises. L'élection était initialement prévue pour le 31 octobre, soit trois semaines après le début de la guerre déclenchée par le Hamas.

Un deuxième tour pourrait avoir lieu si nécessaire le 10 mars. La journée de mardi est fériée, comme c'est la tradition en Israël, pour permettre aux électeurs de voter en masse. Et comme à chaque élection, les bureaux seront ouverts de 8 heures à 22 heures et fermeront un peu plus tôt dans les petites localités. A cause de la guerre, 400 000 électeurs sont forcés de voter en dehors de leur circonscription municipale, soit 95 000 électeurs de plus que lors des élections de 2008. Cette année, pour les mêmes raisons, beaucoup d'urnes ont été installés dans des bases militaires pour permettre aux soldats mobilisés de voter.

Tomer Neuberg/Flash90

La participation au vote de l'élection municipale est généralement beaucoup plus faible (59%) chez le public juif que pour les élections nationales (71%) alors que les Arabes israéliens se mobilisent d'avantage. Les autorités restent sur le qui-vive pour assurer la sécurité lors du vote, craignant des tirs de roquettes en provenance du nord et du sud. Le ministère de l'Intérieur procédera à des évaluations toutes les deux heures, avec le front du commandement intérieur de Tsahal et de la police, pour s'assurer du bon déroulement du scrutin en cette période de haute tension.

Les personnes proches des régions frontalières, évacuées près de Gaza ou du Liban, soit 180 000 personnes, iront elles voter le 19 novembre, dans environ 9 mois.