Orange is the new black : La scène heavy metal d'Israël rend hommage à deux de ses membres tués à Gaza

Il est rare d'entendre le public, lors d'un concert de heavy metal, rester silencieux après avoir entendu un nouveau morceau. C'est pourtant ce qu'il s'est passé après "War Zone", dimanche soir, durant le spectacle spécial dédié à Guy Boyland et Yotam Haim. (Voir le reportage d'Uri Shapira ici). "L'idée derrière ce spectacle est, tout d'abord, d'honorer d'aider, tous les habitants des régions israéliennes proches de Gaza évacués depuis le 7 octobre", explique l'organisateur de l'événement, Amit Kapeta, qui est le directeur de Metal Israel. "Mais cette nuit est également dédiée à deux amis chers que nous avons perdus."

Même s'ils sont décédés à dix ans d'intervalle, ces deux roux faisaient partie de la scène musicale metal d'Israël et ont tous deux trouvé la mort à Gaza. Yotam Haim, dont le nom est devenu célèbre en Israël ces quatre derniers mois pour avoir été l'un des trois otages israéliens tués par erreur à Gaza, était batteur dans un groupe de metal. Il avait été enlevé de son domicile au kibboutz Kfar Aza le 7 octobre. Dix ans auparavant, Guy Boyland, autre fan de metal et musicien, a été tué lors de l'opération "Bordure protectrice", en 2014.

"Quand je suis allé à leurs funérailles, je n'ai pas pu ignorer leurs incroyables similitudes, et j'ai vu comment la scène metal en Israël était unie derrière eux", raconte Amit Kapea, également membre du groupe Rocking Israel. "Alors je me suis dit qu'il n'y avait aucune chance que je ne fasse pas la nuit la plus orange possible". Orange, comme les cheveux de Yotam et mais aussi de Guy.

L'événement, intitulé pour cela "Orange is The New Black", a rassemblé certains des meilleurs groupes de la scène metal israélienne, tels que Stained With Silver et The Great Machine. Y participait aussi Persephore, le groupe dans lequel jouait Yotam avant d'être kidnappé, le 7 octobre.