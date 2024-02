Cinq organisations soutenant les familles des otages reçoivent le Prix Genesis

Cinq organisations soutenant les familles des otages du Hamas à Gaza ont reçu le prestigieux prix Genesis 2024 d’Israël, a rapporté l'agence Associated Press.

Le prix d’un million de dollars est habituellement remis à une personne pour ses réalisations professionnelles, ses contributions à l’humanité et son engagement envers les valeurs juives. Cette année, l’organisation a fait un choix différent, les Israéliens étant concentrés sur les otages toujours retenus dans la bande de Gaza.

"L’objectif du prix de cette année n’est pas d’influencer les politiques, mais de sensibiliser la communauté internationale au sort des otages et de fournir une aide humanitaire axée sur le rétablissement, la réadaptation et le traitement", a expliqué Stan Polovets, cofondateur du prix. Parmi les bénéficiaires figurent le Forum sur les otages et les familles disparues, une organisation qui a vu le jour après le 7 octobre pour plaider en faveur du retour des otages. Une centaine d’otages ont été libérés environ 50 jours après le début de leur captivité, tandis que 130 autres restent à Gaza alors que des négociations sont en cours au Qatar. Israël affirmé qu’environ un quart d’entre eux sont morts. Les prix seront également remis au Fonds de l’Agence juive pour les victimes du terrorisme, à Lev Echad, au Natal, au Centre israélien de traumatologie et de résilience et à OneFamily.