Israël : une société lance un nouveau mentor en matière d’IA contre le cancer

La société israélienne Belong.Life, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'éducation et de soutien des patients basées sur l'IA, a dévoilé l'application BelongAI Dave - Cancer Mentor qui offre aux patients la technologie de soutien contre le cancer la plus avancée. La nouvelle solution marque une percée significative dans le soutien personnalisé au cancer, en fournissant aux patients une solution d'IA conversationnelle proactive et complète qui les accompagne vers la guérison 24h/24.

En tant que mentor dévoué axé sur l'autonomisation des patients et des soignants, le BelongAI Dave - Cancer Mentor fournit des conseils et un soutien et une éducation grâce à des informations personnalisées, une aide à la recherche d'essais cliniques pertinents et des outils pour améliorer la communication avec les prestataires de soins de santé.

"La proximité de l’hôpital ou la taille du compte bancaire ne devraient pas déterminer la priorité pour répondre aux questions des patients et à leurs besoins. L'application BelongAI Dave - Cancer Mentor nous permettra de rendre le soutien personnalisé contre le cancer accessible et abordable pour tous", a déclaré Eliran Malki, co-fondateur et PDG de Belong.Life.

L'application BelongAI Dave - Cancer Mentor a été réalisée à partir de plus de deux milliards de points de données, y compris les interactions entre patients et médecins, ainsi que les interactions de patient à patient au sein de la communauté Belong.Life.

"Notre technologie d'IA pour le soutien aux patients est sans précédent", a déclaré Irad Deutsch, co-fondateur et directeur technique de Belong.Life.

