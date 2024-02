Les partisans et dirigeants du musée d'Israël réunis à Florence pour discuter des futurs projets

Plus tôt ce mois-ci, les partisans et les dirigeants du Musée d’Israël se sont réunis à Florence, en Italie, pour se pencher sur les défis et les opportunités auxquels sont confrontés le Musée et ses partisans. Les discussions ont porté sur les activités actuelles et les projets futurs, notamment les célébrations du 60e anniversaire du Musée l’année prochaine, et ont exploré les pistes potentielles pour renforcer les efforts du Musée pendant la guerre en cours.

Des représentants de sept pays, dont Odile Madar, présidente des Amis Français du Musée d’Israël à Jérusalem et la directrice Caroline Davidovici, ont participé aux rencontres.

"Le Musée d'Israël à Jérusalem, en tant qu'institution culturelle prééminente du pays et musée d'histoire internationale, s'efforce d'engager et d'inspirer, de jouer un rôle dans la société israélienne et de transmettre l'esprit de son temps. Nous visons l’excellence et l’innovation dans la collecte, la conservation, la recherche et l’éducation. En conséquence, notre objectif primordial est de connecter le public avec nos collections uniques d’objets originaux ainsi que d'élaborer de nouveaux développements", a déclaré Suzanne Landau, directrice par intérim du musée, qui a présidé les discussions.

Pendant leur séjour, le groupe a été accueilli par le rabbin de la congrégation juive de Florence lors d’une visite à la synagogue de la ville, où les images des otages israéliens ont été mises en évidence.