Israël/Projet de réforme du service militaire : des ultra-orthodoxes bloquent une autoroute en scandant "nazis"

Des Haredi identifiés à la « Faction de Jérusalem », un courant lituanien du secteur ultra-orthodoxe, ont bloqué ce dimanche en pleine heure de pointe, la route 4 à la circulation dans le centre d'Israël. Ces blocages surviennent en guise de protestation contre l'enrôlement des ultra-orthodoxes au sein de l'armée israélienne et le discours autour du projet exprimé par Yoav Gallant, ministre de la Défense.

Au cours de la manifestation, des affrontements se sont produits entre les manifestants et les forces de sécurité. Ils ont encerclé les forces de l'ordre en criant "Nazis en prison" et "assassins", et ont défilé sur la route. Le ministre de la Défense, a réitéré dimanche son appel aux députés pour qu'ils élaborent une législation visant à mettre fin aux exemptions générales d'enrôlement dans l'armée pour les membres de la communauté ultra-orthodoxe. "L'armée a besoin de main-d'œuvre en ce moment. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question mathématiques", a-t-il déclaré. La semaine dernière, les dirigeants des factions ultra-orthodoxes ont été indignés par la déclaration du ministre de la Défense selon laquelle il ne promouvrait pas la loi qui exempte les étudiants de yeshiva (école talmudique) de service militaire, sans le consentement de tous les partis de la coalition au pouvoir. La semaine dernière, la Haute Cour de justice a ordonné au gouvernement de justifier pourquoi il ne devrait pas annuler une résolution adoptée en juin 2023, qui demandait à Tsahal de ne pas enrôler d’étudiants ultra-orthodoxes de yeshiva pendant neuf mois.