Israël dévoile sa nouvelle chanson retravaillée pour l'Eurovision : "Hurricane"

La chanson qui sera soumise à nouveau aux organisateurs de l'Eurovision pour approbation dans le cadre du concours s'appelle "Hurricane" et est basée sur la même mélodie que "October Rain", qui a été disqualifiée, a rapporté dimanche soir le radiodiffuseur public Kan.

Le média israélien a publié une photo de la participante israélienne de cette année, Eden Golan, en train d'enregistrer une version de la nouvelle chanson plus tôt dans la journée. La chanson retravaillée raconte l'histoire d'une "jeune femme qui survit à une crise personnelle". Israël avait soumis "October Rain" et une deuxième chanson, "Dance Forever", à l'Union européenne de radio-télévision, mais elles ont toutes deux été "officieusement disqualifiées" en raison de prétendus messages politiques, selon Kan. Le radiodiffuseur public a indiqué que la nouvelle chanson sera révélée en direct à la télévision dimanche prochain, le 10 mars, bien que le titre n'a pas encore reçu l'approbation formelle de l'UER. Si l'UER disqualifie "Hurricane", Israël pourra faire appel de la décision.

Shai Franco

"Il s'agit d'une année différente, et nous avons été confrontés à des questionnements inédits", a déclaré Golan dans un communiqué. "Il est plus important que jamais pour moi de représenter mon pays avec fierté", a-t-elle affirmé. Plus tôt dans la journée, Kan a annoncé qu'il revenait sur sa décision antérieure de refuser d'éditer ou de modifier les paroles des chansons qu'il avait déjà soumises, et qu'il retravaillerait plutôt la chanson pour pouvoir participer au concours.