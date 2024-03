Tsahal nomme une femme au poste de commandante d'une base de l'armée de l'air, une première historique

Pour la première fois dans l'histoire d'Israël, l'armée israélienne a nommé une femme au commandement d'une base de l'armée de l'air israélienne.

Le lieutenant-colonel "Gimmel" - qui ne peut être identifiée que par son grade et son initiale en hébreu - a été nommée par le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Herzi Halevi, pour être la prochaine commandante de la base aérienne d'Ovda, et elle sera promue au grade de colonel. Mme Gimmel a rejoint l'armée de l'air israélienne en 2003 en tant que pilote d'avion. Elle a occupé plusieurs fonctions au fil des ans, notamment celle de commandant du 122e escadron. Plus récemment, elle a servi dans les opérations de l'armée de l'air.