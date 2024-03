Bousculade mortelle de Lag Baomer à Méron en 2021 : une commission d'État impute la responsabilité à Benjamin Netanyahou

Une commission d'enquête d'État indique que le Premier ministre Benjamin Netanyahou est personnellement responsable de la catastrophe de Meron en 2021, au cours de laquelle 45 personnes ont été tuées lors d'une bousculade sur le site funéraire d'un sage du IIe siècle, situé au sommet d'une colline dans le nord d'Israël.

Toutefois, l'enquête ne contient aucune recommandation opérationnelle à l'intention de M. Netanyahou. Par ailleurs, la commission juge également l'ancien ministre de la sécurité publique, Amir Ohana, personnellement responsable de la catastrophe et recommande qu'il ne soit pas nommé à nouveau à ce poste. Le rapport pointe du doigt le chef de la police, Kobi Shabtai, qui porte également une responsabilité et qu'il devrait être démis de ses fonctions. Mais compte tenu des défis actuels d'Israël en matière de sécurité, le rapport ajoute que le gouvernement devrait attendre pour le démettre de ses fonctions. Yaakov Avitan, qui était ministre des services religieux à l'époque, est également jugé personnellement responsable dans le rapport de 322 pages. La commission recommande qu'il ne soit plus nommé ministre.

David Cohen/Flash90

Quarante-cinq hommes et garçons ont été tués le 30 avril 2021 lors d'une bousculade sur le site de la tombe du rabbin Shimon Bar Yochai, sage du IIe siècle, sur le mont Meron, dans le nord d'Israël, pendant les célébrations annuelles de Lag B'Omer, après que 100 000 fidèles, pour la plupart des membres de la communauté ultra-orthodoxe, se sont pressés sur le site sacré en dépit d'avertissements de longue date concernant la sécurité du complexe.