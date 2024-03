"Tsahal continuera à agir contre le Hamas dans tous les coins de Gaza, y compris à Rafah" (Benjamin Netanyahou)

Israël est "dans une guerre existentielle" qu'il "doit gagner", a déclaré le Premier ministre Benjamin Netanyahou ce jeudi après-midi lors d'une cérémonie de remise de diplômes aux cadets de l'école des officiers de Tsahal dans le sud d'Israël, connue sous le nom de Bahad 1.

M. Netanyahou a promis qu'Israël "frappera ses ennemis jusqu'à la victoire totale", une phrase qu'il a utilisée à plusieurs reprises au cours des derniers mois de guerre contre le Hamas. Il a également promis d'éliminer le "régime meurtrier du Hamas, d'éliminer les terroristes, de détruire les tunnels" et de poursuivre les auteurs de l'attentat du 7 octobre tout en faisant tout son possible pour "retrouver les otages".

Amos Ben Gershom / GPO

"Tsahal progresse de manière impressionnante pour atteindre son objectif de guerre, tout en minimisant les pertes civiles à Gaza", a déclaré M. Netanyahou, critiquant le Hamas pour ses tactiques consistant à utiliser des civils gazaouis comme boucliers humains et à utiliser des tunnels souterrains s'étendant sur plusieurs kilomètres.

"Tsahal continuera à agir contre le Hamas dans tous les coins de Gaza, y compris à Rafah, son dernier bastion", a assuré le Premier ministre, sous les applaudissements. "Quiconque nous dit de ne pas opérer à Rafah nous dit de perdre la guerre, et cela n'arrivera pas", a-t-il poursuivi.

Israël résistera aux pressions occidentales, nous sommes en train de contrecarrer le prochain 11 septembre

"Nos ennemis ont provoqué leur propre destruction. Celui qui parlait de toiles d'araignée voit des lions", en référence au chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui a qualifié Israël de "toile d'araignée fragile" après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. M. Netanyahou a évoqué la pression internationale croissante exercée sur Israël pour qu'il mette fin à la guerre et affirme qu'Israël résistera à ces pressions car son objectif est de remporter une "victoire totale". Les dirigeants occidentaux doivent comprendre que "nous sommes en train de contrecarrer le prochain 11 septembre. Nous nous tiendrons tous ensemble, cœur contre cœur, et nous nous souviendrons de ceux qui sont tombés au combat et nous assurerons... la victoire", a conclu le Premier ministre israélien.