"Votre influence sur Tsahal et l'État d'Israël est considérable" (Yoav Gallant aux soldates)

"La guerre à Gaza a prouvé que les femmes peuvent occuper tous les postes qu'elles sont capables d'intégrer dans l'armée", a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant aux commandantes des bataillons de combat féminins, vendredi, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

"Les succès remportés par les soldates sur le champ de bataille entraîneront un changement radical dans le service militaire féminin. Les commandantes féminines", a-t-il dit, "ont réussi à diriger les soldates sous leur commandement sur terre, dans les airs, dans les services de renseignement, sur le front intérieur et en mer, partout où ils étaient nécessaires pour accomplir ce qu'on leur demandait".

Ariel Hermoni/ Defense ministry

"Votre influence sur Tsahal et l'État d'Israël est considérable", a déclaré M. Gallant. "La guerre est l'occasion de façonner les choses pour une ou deux générations à venir, et ce que les jeunes soldates vivent aujourd'hui affectera automatiquement l'armée pendant toute la durée de leur service", a-t-il poursuivi. "Cette guerre est un point de départ, non seulement pour les combats dans l'armée et pour les femmes, mais aussi pour les relations sociales et militaires. "Nous verrons que grâce à vous, il y aura un changement radical", a-t-il conclu.