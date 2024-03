75 % des Israéliens juifs soutiennent une opération militaire à Rafah (sondage)

Un nouveau sondage révèle qu'environ trois quarts des Israéliens juifs soutiennent l'expansion des opérations de l'armée israélienne dans la ville de Rafah, à l'extrême sud de Gaza, tandis que deux tiers des sondés arabes désapprouvent.

L'enquête de l'Institut israélien de la démocratie montre que 45 % des juifs interrogés qui s'identifient à la gauche soutiennent une telle initiative, tandis que le centre et la droite la soutiennent dans une bien plus large mesure. Le sondage révèle également que les Israéliens sont divisés sur la position de Jérusalem sur la scène internationale. "La part des sondés arabes qui jugent la situation internationale d'Israël négative (63%) est plus importante que la part équivalente des répondants juifs (44%)", indique l'IDI. En ce qui concerne les relations israélo-américaines en particulier, le sondage met en exergue que l'opinion publique est divisée sur la question de savoir si l'État juif peut continuer à compter sur le soutien de Washington. Environ 40 % des personnes interrogées affirment qu'elles peuvent compter sur un soutien total ou important, 34 % sur un soutien modéré et 20 % sont pessimistes quant au maintien du soutien de Washington. En ce qui concerne les changements attendus dans les exemptions de service pour les ultra-orthodoxes, une grande partie des sondés juifs (70 %) pensent que des changements devraient être apportés à l'exemption accordée aux Haredim, avec un chiffre encore plus élevé (86 %) parmi les répondants juifs laïques. Toutefois, seuls 19 % des sondés haredi se déclarent favorables à ces changements.