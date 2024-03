Le transfert par Israël d'orphelins gazaouis en Cisjordanie attise les divisions au sein du gouvernement

Israël a transféré une soixantaine d'orphelins âgés de 3 à 15 ans de la bande de Gaza vers la Cisjordanie. L'opération, qui n'a pas reçu l'approbation préalable du cabinet politico-sécuritaire, a suscité la colère des ministres Smotrich et Ben Gvir.

Le Conseil national de sécurité, qui a coordonné l'initiative, a justifié celle-ci comme une marque de respect vis-à-vis de l'Allemagne, à l'origine de la requête concernant le transfert de ces enfants. Le pays finance en effet l'orphelinat SOS où se trouvaient ces derniers, et qui a cessé de fonctionner à Gaza en raison de la guerre. C'est la raison pour laquelle Berlin a demandé à l'armée israélienne d'approuver exceptionnellement le transfert des orphelins dans un nouveau foyer à Bethléem, en Cisjordanie. Après le feu vert d'Israël, les enfants ont quitté Gaza pour l'Égypte via Rafah, avant de rallier Bethleem via Taba.

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich, membre du cabinet, a exprimé sa véhémente opposition à l'opération et dénoncé "la pitié d'Israël envers l'ennemi". "Celui qui a pitié des cruels, finira par être cruel avec les compatissants", a-t-il commenté, citant un célèbre sage de la tradition juive. Celui qui est également chef du parti Sionisme religieux a exigé des éclaircissements de la part du Premier ministre. Une indignation partagée par le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a jugé que cette initiative était "incompatible" avec la stratégie israélienne visant à obtenir "une victoire absolue" dans le conflit.

Outre la désapprobation des deux ministres d'extrême droite, la décision d’entreprendre cette opération sans consulter le cabinet a soulevé des questions sur la responsabilité et la transparence du gouvernement israélien. Les critiques soutiennent que de telles actions risquent de porter atteinte aux principes de gouvernance et de responsabilité, en particulier en matière de sécurité nationale et d’efforts humanitaires dans le contexte d'un conflit en cours.