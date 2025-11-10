ALYAH ET ÉDUCATION

Au cœur du désert du Néguev, l’Université Ben-Gourion attire chaque année de nombreux étudiants francophones venus construire leur avenir en Israël.

Dans une ambiance chaleureuse et multiculturelle, professeurs et chercheurs partagent leurs expériences et leurs parcours d’intégration.

Cette visite vous plonge dans le quotidien de ces jeunes olim passionnés, entre découvertes académiques, défis linguistiques et nouvelles amitiés, illustrant la vitalité du système éducatif israélien et les opportunités qu’il offre à toutes les générations.