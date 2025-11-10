ALYAH ET HIGH TECH

Plongée dans le quotidien d’une start-up israélienne fondée par des olim francophones, symbole de la créativité sans frontières de la « Start-Up Nation ».

Entre innovation, esprit d’équipe et ambition internationale, les fondateurs racontent comment leur alyah est devenue une aventure entrepreneuriale.

Ce reportage met en lumière la place croissante des nouveaux immigrants dans le high-tech israélien, un secteur qui valorise les talents venus du monde entier et transforme chaque idée en opportunité concrète.