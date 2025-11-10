ALYAH ET SANTÉ

Deux médecins francophones, aujourd’hui pleinement intégrés au système de santé israélien, partagent leurs parcours inspirants. L’un est professeur en ophtalmologie, l’autre pédiatre dans un grand hôpital.

Ensemble, ils témoignent de l’excellence médicale d’Israël, où innovation et humanité se conjuguent au service du patient.

Leurs récits illustrent la capacité d’Israël à accueillir les olim dans un environnement professionnel exigeant mais stimulant, offrant à chacun la possibilité de s’épanouir et de contribuer à un système de santé d’avant-garde.