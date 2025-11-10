ALYAH ET SANTÉ

Une Rencontre inspirante avec deux olim mèdecins francophones. L’un est professeur en Ophtalmologie, l’autre pédiatre

i24NEWS
1 min
Deux médecins francophones, aujourd’hui pleinement intégrés au système de santé israélien, partagent leurs parcours inspirants. L’un est professeur en ophtalmologie, l’autre pédiatre dans un grand hôpital. 

Ensemble, ils témoignent de l’excellence médicale d’Israël, où innovation et humanité se conjuguent au service du patient. 

Le systéme de Santé israelien allie protection et innovation

Leurs récits illustrent la capacité d’Israël à accueillir les olim dans un environnement professionnel exigeant mais stimulant, offrant à chacun la possibilité de s’épanouir et de contribuer à un système de santé d’avant-garde.

